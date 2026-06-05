El Ejército de Israel mata a tiros a un bebé de siete meses y hiere a sus padres cerca de Hebrón

Soldados israelíes cerca de Hebrón, Cisjordania - Europa Press/Contacto/Mamoun Wazwaz

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha denunciado este viernes la muerte de un bebé de siete meses por disparos de las fuerzas israelíes, que abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaba junto a sus padres, que también resultaron heridos, en la localidad cisjordana de Hebrón.

El Ministerio ha identificado al bebé como Sam Fahd Abú Haikal, quien ha fallecido tras sucumbir a las graves heridas causadas por los tiros de efectivos de las fuerzas israelíes contra el automóvil en el que viajaba con sus progenitores, que sufrieron heridas moderadas, en la zona de Tel Rumeida, al sur de Hebrón.

De acuerdo a las informaciones de la agencia de noticias palestina WAFA, la familia fue trasladada al hospital después de que agentes israelíes dispararan contra ellos con munición real, hiriendo al padre en la mano y a la madre con la misma bala que atravesó la mandíbula del bebé, en su trayecto desde Belén a Hebrón.

El Ejército israelí ha reconocido que uno de sus soldados disparó contra el vehículo durante una operación en Hebrón, si bien ha justificado la actuación asegurando que este "se acercaba a gran velocidad" y que, de acuerdo a una "investigación preliminar" las víctimas eran "civiles ajenos" a la misma.

"El incidente está siendo investigado y sus conclusiones se remitirán a las autoridades competentes para su revisión. Las FDI lamentan cualquier daño causado", ha asegurado en la nota difundida en redes sociales.

Desde Gaza, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha lamentado la muerte del bebé y deseado una "pronta recuperación" a los padres. En un comunicado difundido a través del diario 'Filastin', ha asegurado que el "crimen no debilitará la determinación ni la resiliencia del pueblo palestino, que continuará resistiendo y enfrentando la ocupación".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la comunidad intenacional y a las organizaciones de Derechos Humanos, en particular a aquellas que defienden los derechos de los menores, para que tomen "medidas inmediatas para presionar por el fin de estas violaciones y para que los responsables rindan cuentas".