El Ejército de Israel pide a los iraníes que contacten con el Mossad para "cualquier cooperación"

Archivo - Militares del Ejército de Israel durante una operación en Cisjordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha reclamado este jueves a la población de Irán que considere la opción de contactar con el Mossad para "cualquier cooperación", en un nuevo llamamiento a los iraníes para obtener información, en medio de las tensiones en la región tras la ofensiva israelí contra el país en junio de 2025, a la que se sumó Estados Unidos.

"Pedimos al pueblo patriota iraní que por favor sólo siga nuestros métodos de contacto oficiales y se comunique con nosotros para cualquier cooperación", ha dicho el Ejército israelí en un mensaje publicado en sus redes sociales en farsi, donde facilita varios enlaces para los interesados en esta colaboración con Israel.

El llamamiento llega después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se desplazara a Estados Unidos para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para abordar el contenido de las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán, retomadas la semana pasada en Omán tras ser suspendidas a raíz de la citada ofensiva militar, que dejó más de 1.100 muertos en el país asiático.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses.

Las citadas protestas, desatadas por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida, derivaron en una oleada de represión por parte de las fuerzas de seguridad y se saldaron con más de 3.100 muertos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, ha elevado a más de 7.000 los fallecidos.

La ONG ha afirmado que hasta la fecha ha documentado 7.002 muertos, entre ellos 216 niños, así como 52.941 detenidos y 25.022 heridos. Además, ha resaltado que entre los fallecidos figuran 6.506 manifestantes y 214 miembros de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades iraníes han denunciado la presencia de "terroristas" respaldados por Estados Unidos e Israel en las protestas con el objetivo de perpetrar ataques y elevar el número de víctimas para que el presidente estadounidense pudiera materializar su amenaza de lanzar un ataque militar contra el país.