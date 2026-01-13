El Ejército de Israel rechaza las acusaciones de la FINUL sobre un ataque cerca de sus 'cascos azules' en Líbano

Archivo - Un vehículo de la misión de la ONU en Líbano (FINUL) patrulla en la zona de Meiss el Jebel - ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha rechazado este martes las acusaciones vertidas por la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) sobre un ataque perpetrado el día previo cerca de 'cascos azules' de la misión en el sur de Líbano, donde los militares aseguran haber bombardeado "infraestructuras del grupo terrorista Hezbolá" en las inmediaciones de la localidad de Jiam.

Las fuerzas de seguridad israelíes han argumentado en un comunicado que es "incorrecto" hablar de un ataque cerca de posiciones de la FINUL, si bien la misión habla de una agresión contra los miembros del contingente internacional después de que carros de combate israelíes penetraran en territorio libanés.

Así, han explicado que "no se identificó presencia alguna del personal de la FINUL cerca del lugar de los hechos en el momento del ataque", una información que "fue confirmada mediante un análisis realizado de forma preliminar" en la zona.

Sin embargo, desde la FINUL aseguran que su personal se ha visto en peligro por lo que consideran como una "violación" de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque ha descartado heridos.

La FINUL ha informado de al menos ocho ataques contra sus efectivos durante el año 2025, cuando ya estaba en vigor el alto el fuego pactado en noviembre de 2024 que preveía la retirada tanto de Israel como de Hezbolá del sur de Líbano.