El Ejército israelí no renunciará "ni a un milímetro" de territorio libanés hasta que se desarme Hezbolá

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz (archivo) - Hannes P Albert/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha asegurado este lunes que las Fuerzas Armadas israelíes no se retirarán "ni de un milímetro" del suelo libanés que mantienen ocupado hasta que el partido-milicia chií libanés Hezbolá esté desarmado.

El acuerdo suscrito el viernes entre los gobiernos de Líbano e Israel contempla que podrá mantener sus tropas en suelo libanés mientras no se haga efectivo el desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá en toda la región situada al sur del río Litani, hasta los territorios ocupados de los Altos del Golán y las Granja Sheba, así como varios enclaves al norte del río, como el estratégico Castillo de Baufort una antigua fortaleza cruzada que domina toda la región.

La principal novedad del acuerdo es que Israel se retirará de dos distritos de Nabatiye, el de Zautar al Qarbiya y el de Frun, en los que se pondrá a prueba la capacidad de las autoridades libanesas para el desarme de Hezbolá.

"La gente no debe inquietarse por saber de dónde se reitrará Israel en Líbano porque no va a pasar hasta que Hezbolá esté desarmada. No tenemos ambiciones territoriales en Líbano, pero hasta que Hezbolá esté desarmada no vamos a retirarnos ni de un milímetro", ha afirmado Katz en declaraciones a la prensa recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Katz ha recordado que esta posición ha sido aceptada por Estados Unidos y que está consagrada en el anexo militar al acuerdo marco firmado el viernes. Además, ha destacado que durante su encuentro con el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM), Brad Cooper, coincidieron en que "las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- no se retirarán de las zonas de seguridad de Líbano, Siria ni Gaza".

PRESENCIA "A LARGO PLAZO"

En cuanto a las perspectivas de desarme de Hezbolá, Katz ha apuntado que no cree que el Ejército libanés "de repente se convierta en un león que vaya a por Hezbolá" y, por tanto, la presencia militar israelí en Líbano será "a largo plazo".

En ese sentido, ha mencionado el caso de los túneles de Alí Taher, donde se cree que hay una treintena de miembros de Hezbolá ocultos. Katz ha explicado que han instado a las fuerzas libanesas a entrar allí, pero "el Ejército libanés se ha negado a hacerlo".

También se ha referido a las demoliciones de aldeas en la zona fronteriza que viene realizando el Ejército israelí. "Es evidente que las aldeas chiíes fronterizas situadas a lo largo de la línea de contacto tienen que desaparecer" para garantizar la protección del territorio israelí. Así, en las zonas occidental y sur "hay una destrucción de casi el 100% en los pueblos situados en la línea de contacto", mientras que en el sector oriental "han sido destruidas el 73% de las localidades", ha señalado.

Unos 600.000 "chiíes" han huido del sur de Líbano y otros 700.000 han huido de los barrios del sur de Beirut considerados un bastión de Hezbolá, siempre según Katz.

El ministro ha destacado que si no hubiera sido por la presión de Estados Unidos sobre Israel, las fuerzas militares israelíes habrían provocado ya el "hundimiento" de Hezbolá en Líbano y ha revelado que tenían preparada una "enorme" campaña aérea que "hubiera desmantelado a Hezbolá". El grupo estaba "implorando a los iraníes para que los salvaran".

"Cuando el presidente (estadounidense, Donald) Trump vinculó Irán y Líbano dejamos de hundir edificios de Beirut. Esta vinculación es por los estadounidenses, limitaciones por la relación (israelí) con Estados Unidos", ha explicado. "Si no hubiera habido vínculo entre la situación en Líbano y en Irán, Hezbolá se habría hundido ya", ha subrayado.

Sin embargo, lo ocurrido activó el "plan B" israelí, la incursión militar al norte de río Litani y la ampliación de la zona de seguridad israelí en el sur de Líbano durante el último mes, una ofensiva lanzada con el beneplácito de Washington, ha relatado Katz.

Mientras, continúan con las demoliciones de túneles y ha adelantado que hay un túnel bajo el Castillo de Beaufort que será demolido con "500 toneladas de explosivos".

Sobre un posible ataque iraní con misiles en represalia a las acciones israelíes en Líbano, Katz ha explicado que responderán y que se están preparando para "operar de forma independiente". "Podría pasar en dos días. Tenemos objetivos para ataques en Irán y las FDI están preparadas y alerta, pero vamos a interferir en el vis-à-vis del presidente estadounidense con los iraníes", ha puntualizado.