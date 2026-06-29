El jefe del Ejército de Israel conmemora los "mil días de combate" y habla de "una encrucijada estratégica"

Archivo - El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, durante una reunión - FUERZAS DE DEFENSA DE ISRAEL - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejército de Israel, Eyal Zamir, ha conmemorado este lunes los mil días de combate de las fuerzas israelíes tras los ataques del 7 de octubre perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas y ha señalado que ahora el país se encuentra en una "encrucijada significativa y estratégica" en términos militares.

"Hoy realizamos una evaluación a nivel de Inteligencia en múltiples escenarios, conmemorando los mil días de combate. Nos encontramos en una encrucijada estratégica crucial en esta guerra", ha declarado durante la presentación de los últimos análisis por parte del Ejército, según un comunicado.

"Esta guerra ha transformado los métodos bélicos, los conceptos operacionales y nuestra forma de operar. Recordamos, aprendemos y nos preparamos para la continuación del combate y los numerosos desafíos que nos esperan", ha explicado.

En una rueda de prensa que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de los fallecidos durante este periodo de tiempo, ha recalcado que "la memoria no es solo el legado del pasado sino que da forma a las responsabilidades que mantenemos día a día y que nos preparan para el futuro".

"Durante mil días y mil noches hemos librado una de las campañas más largas, complejas y exigentes que jamás hayamos conocido. El liderazgo en combate, la toma de decisiones, la dirección y el heroísmo de los combatientes en el frente, bajo fuego y en los momentos más difíciles, fueron lo que condujo a las fuerzas israelíes a la victoria en todos los sectores", ha destacado. "Aquí se encuentra una experiencia operativa y de mando sin precedentes desde la creación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)", ha dicho.

Asimismo, ha dicho estar "comprometido con los soldados, con la seguridad del Estado de Israel y con la seguridad del pueblo de Israel". "El ataque del 7 de octubre fue un ataque contra la existencia misma del pueblo judío. Recordamos a los caídos, su heroísmo y a sus familias, y junto a ellos a quienes resultaron heridos física y mentalmente", ha manifestado.

Sobre la ofensiva en marcha y la situación geopolítica en la región, ha asegurado que esto ha "transformado los métodos de combate, los conceptos operativos y la forma de actuar de las FDI". "Recordamos, aprendemos y nos preparamos para la continuación de la lucha y los numerosos desafíos que aún nos esperan. Los ojos del pueblo de Israel están puestos en nosotros, con críticas, reconocimiento y un profundo afecto", ha apuntado,.

"Nos comprometemos a continuar y consolidar nuestros logros, y al mismo tiempo, a ser un ejemplo de verdad, modestia, profesionalismo y responsabilidad. (...) La responsabilidad ahora recae sobre nosotros", ha zanjado.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.084 muerto y 173.488 heridos, si bien estas cifras podrían ser más altas.