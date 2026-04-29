El Ejército de Líbano denuncia la muerte de un militar en un bombardeo de Israel pese al alto el fuego

Soldados de Líbano junto a desplazados libaneses que regresan a sus hogares tras el alto el fuego pactado el 16 de abril con Israel (archivo) - Marwan Naamani / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha denunciado este miércoles la muerte de un militar en un bombardeo ejecutado el martes por Israel contra una motocicleta en el sur del país, a pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, prorrogado la semana pasada tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos.

Así, ha indicado en un breve mensaje en redes sociales que un soldado y su hermano murieron en el ataque contra su motocicleta cuando circulaba cerca de la localidad de Jirbet Selm, cuando se dirigían a su vivienda en Suané, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado al respecto.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.500 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.