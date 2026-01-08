El Ejército de Líbano dice tener el monopolio de las armas al sur del Litani de forma "efectiva y tangible"

Archivo - Un soldado en Líbano tras la reapertura de una carretera bloqueada durante las protestas contra la crisis económica (archivo) - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Líbano ha anunciado este jueves que ha logrado el objetivo de contar con el monopolio de las armas al sur del río Litani de forma "efectiva y tangible", en línea con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2024 con Israel y en medio de los esfuerzos de Beirut para el desarme del partido-milicia chií Hezbolá.

Así, ha recalcado que "el plan para consolidar el control de las armas ha entrado en una etapa avanzada" con la "expansión de la presencia operativa del Ejército" al sur del Litani, "a excepción de las tierras y puntos que siguen bajo ocupación israelí", después de que las tropas de Israel no completaran su repliegue y quedaran posicionadas en cinco puntos en el sur del país.

"El Ejército afirma que el trabajo en este sector está ya en marcha hasta que se complete el desmantelamiento de los artefactos explosivos no activados y los túneles", antes de insistir a través de un comunicado en que el objetivo es "evitar de forma irreversible que los grupos armados reconstruyan sus capacidades".

En este sentido, ha subrayado que "la continuación de los ataques israelíes contra territorio libanés y la ocupación de varios de sus puntos (...), así como las continuas violaciones diarias del acuerdo de cese de hostilidades del 27 de noviembre de 2024, afecta de forma negativa a la finalización de las tareas requeridas, especialmente en los alrededores de estas zonas, y a la extensión de la autoridad del Estado libanés y su monopolio de las armas, sin excepción".

El Ejército libanés ha hecho hincapié además en la existencia de "retrasos" en "la entrega de las capacidades militares prometidas", algo que ha descrito como "un factor influyente en el ritmo de la ejecución de las tareas". "Esta combinación de factores requiere una atención urgente y seria, ya que son elementos esenciales para permitir al Ejército completar sus tareas en línea con el plan establecido", ha agregado.

Por otra parte, ha reiterado que mantendrá su coordinación con la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) y el mecanismo de supervisión del alto el fuego, al tiempo que ha insistido en que trabajará para "garantizar el retorno de la seguridad y la estabilidad a la frontera sur y evitar permanentemente el uso del territorio como punto de lanzamiento de cualquier tipo de operación militar".