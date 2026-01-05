El Ejército mata a 15 supuestos miembros de Al Shabaab en una "operación especial" en el sur de Somalia

Archivo - Miembros del Ejército de Somalia durante un desfile en la capital, Mogadiscio, en abril de 2017 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ilyas Ahmed - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha anunciado la muerte de 15 presuntos integrantes del grupo terrorista Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en una "operación especial" llevada a cabo en la localidad de Jilib, situada en el sur del país africano, que se ha saldado además con la detención de otros ocho sospechosos.

El Ministerio de Defensa somalí ha indicado en un comunicado que "la misión demostró las crecientes capacidades operativas del Ejército de Somalia, particularmente en el uso efectivo de la movilidad aérea para expandir el alcance operativo y combatir al enemigo en todo momento y ubicación".

Asimismo, ha aplaudido "la valentía, profesionalidad y alto nivel de preparación de las Fuerzas Armadas", al tiempo que ha reiterado "el firme compromiso" del Gobierno a la hora de "sostener las operaciones contra Al Shabaab hasta que la amenaza terrorista sea totalmente erradicada y se logre una paz y estabilidad duraderas para el pueblo somalí".

En este sentido, el titular de la cartera de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, ha destacado que "durante el último mes, los elementos terroristas han sufrido sus mayores pérdidas a nivel de combatientes y liderazgo". "Seamos claros, ningún líder terrorista está fuera del alcance del Gobierno y sus socios. Allá donde se oculten, serán hallados y neutralizados", ha zanjado.

El grupo ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han incrementado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus políticas.