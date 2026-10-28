El Ejército mata a nueve presuntos milicianos separatistas baluches en el oeste de Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este miércoles la muerte de nueve supuestos milicianos baluches en dos operaciones llevadas a cabo en la provincia de Baluchistán (oeste), en medio del aumento de las ofensivas en esta zona, centradas en operativos el grupo armado Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA).

Así, ha afirmado que una de estas operaciones fue lanzada el lunes en el distrito de Kachi, donde "siete terroristas patrocinados por India fueron enviados al infierno tras un intenso intercambio de disparos". Además, ha señalado que los militares incautaron también armas y municiones en el lugar.

La segunda operación tuvo lugar ese mismo día en Uad, donde dos sospechosos murieron durante un enfrentamiento. "Las operaciones de limpieza continúan para eliminar a cualquier otro terrorista patrocinado por India que sea localizado en la zona", ha zanjado el Ejército paquistaní en su comunicado.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha aplaudido la labor de las fuerzas de seguridad y ha subrayado que "las conspiraciones de los patrones extranjeros de los terrorista y sus facilitadores locales serán desarticuladas". "La nación está hombro con hombro con las fuerzas de seguridad y las agencias nacionales", ha apuntado en redes sociales.

En esta línea, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha apuntado que los terroristas "nunca tendrán éxito en sus nefastos planes", según ha recogido la agencia estatal paquistaní de noticias, APP. "Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de los organismos oficiales para erradicar por completo el terrorismo y establecer una paz duradera en el país son encomiables", ha zanjado.

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Las autoridades han acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a la formación para desestabilizar a Pakistán.