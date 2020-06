El Ejército de Nigeria mata a "decenas" de milicianos yihadistas

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decenas de yihadistas han muerto en operaciones de las Fuerzas Armadas de Nigeria en el estado de Borno, en el noreste del país, según un comunicado militar publicado este sábado.

"Una base logística de Boko Haram ha sido destruida y decenas de sus combatientes han sido neutralizados en una serie de exitosas misiones aéreas ejecutadas por la Fuerza Aérea de la Operación Lafiya Dole", han informado las Fuerzas Armadas a través de un comunicado publicado en Twitter.

Operation Lafiya Dole Air Task Force, Neutralized Scores of Boko Haram Terrorists at Tongule & Bukar Meram in Borno State. Watch Video pic.twitter.com/bTsGNTMCR3