El Ejército de Pakistán mata a cerca de 25 supuestos talibán paquistaníes cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Pakistán ha anunciado este viernes la muerte de cerca de 25 supuestos miembros del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, en una nueva operación llevada a cabo en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada en la frontera con Afganistán.

Así, ha afirmado en un comunicado que un total de 24 sospechosos "han sido enviados al infierno" en el marco de una operación lanzada en la ciudad de Bannu y sus alrededores tras un atentado perpetrado recientemente en la zona. "También se han recuperado armas y munición de los extremistas muertos, que estaban implicados en numerosas activiades terroristas y el asesinato de civiles", ha dicho.

"Las operaciones en la zona continuarán hasta que los responsables de este acto cobarde y atroz sean llevados ante la justicia", ha manifestado, en referencia al citado atentado, ejecutado a última hora del miércoles y que se saldó con la muerte de un miembro de las fuerzas de seguridad.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.