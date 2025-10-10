El Ejército recupera una localidad tomada por rebeldes tras una ofensiva en el sur de Sudán del Sur

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Sudán del Sur ha anunciado la recuperación del control de la localidad de Kadiba, tomada a finales de septiembre en una ofensiva por parte de dos grupos rebeldes en medio de las tensiones por el juicio por supuestos crímenes contra la humanidad contra el antiguo líder rebelde y vicepresidente, Riek Machar.

El portavoz del Ejército sursudanés, Lul Ruai Koang, ha indicado que "las Fuerzas Armadas han recuperado con éxito Kadiba tras neutralizar la resistencia" de los citados grupos, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO) y el Frente de Salvación Nacional (NAS). "Nuestras fuerzas controlan totalmente el área y la normalidad ha sido restaurada", ha subrayado.

Asimismo, ha confirmado que los combates se han saldado con la muerte de un militar y varios rebeldes, sin que estos se hayan pronunciado por ahora sobre lo sucedido en Kadiba, ubicada a unos 35 kilómetros de Mundi y sede de una importante base militar, según ha recogido la emisora sursudanesa Radio Tamazuj.

La zona fue tomada el 24 de septiembre por milicianos del SPLM-IO y el NAS --que firmaron una alianza en respuesta a la imputación de Machar, ya suspendido en su cargo como vicepresidente primero tras el inicio del juicio en su contra-- tras una ofensiva que dejó cerca de 30.000 desplazados.

Machar está siendo juzgado por cargos por asesinato, traición, conspiración, financiación del terrorismo, actos contra las autoridades estatales y crímenes contra la humanidad por su supuesta relación con unos combates desatados en febrero en Alto Nilo entre el Ejército y la milicia White Army, si bien el SPLM-IO ha criticado la imputación y ha denunciado el proceso contra su líder.

La imputación de Machar ha provocado un drástico repunte de las tensiones, especialmente después de que el SPLM-IO hiciera un llamamiento a todos su seguidores y miembros a "usar todos los medios disponibles" para "un cambio de régimen". "El actual régimen en Sudán del Sur no está fundamentado en el acuerdo de paz (de 2018), sino que es una cobertura para una dictadura", denunció grupo.

La crisis tiene lugar después de que el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgara en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.