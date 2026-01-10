El Ejército sirio anuncia que ha concluido su avance contra las milicias kurdas-árabes en Seij Masud

Evacuaciones en Alepo entre combates de las FDS y el Ejército sirio - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha anunciado este sábado por la mañana que ha terminado su avance contra las milicias kurdas-árabes de las FDS en el barrio de Seij Masud, en la ciudad de Alepo, escenario en los últimos días de violentos combates en pleno bloqueo de las conversaciones de integración de la guerrilla en la estructura nacional de seguridad.

"La Dirección de Operaciones del Ejército Árabe Sirio ha anunciado la finalización de las operaciones de limpieza en Seij Masud", ha anunciado el Ejército en un comunicado publicado por la agencia oficial de noticias siria SANA. Sin embargo, insiste a la población del barrio, de mayoría kurda, que no salga todavía a la calle por la presencia de elementos escondidos" de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Las FDS han respondido a través de su portavoz, Farhad Shami, que ha desmentido estas "afirmaciones falsas y engañosas, que no guardan relación con la realidad y se inscriben en el contexto de un intento fallido de encubrir los crímenes y las graves violaciones cometidas por las milicias del gobierno de Damasco contra civiles".

El portavoz de las FDS, en un post de X, ha denunciado también la continuación de "brutales bombardeos con artillería y tanques contra el barrio, constituyendo una conducta criminal sistemática encaminada a sembrar el terror entre la población y destruir infraestructuras, incluidos hospitales, en flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y humanitarias".

Fuentes de la agencia Firat hablan de combates en tres calles del barrio desde primera hora de esta mañana, y de asaltos del Ejército sirio al hospital Jaled Fajar.

"Los mercenarios sufrieron grandes pérdidas y para encubrirlas, los medios de comunicación del gobierno interino están promoviendo narrativas falsas con el objetivo de levantar la moral de sus mercenarios", han asegurado fuentes de seguridad kurdas a otra agencia, ANHA, también afín a las FDS.

"Su desinformación mediática no oscurecerá la verdad ni quebrantará la voluntad del pueblo ni la legitimidad de su autodefensa contra la agresión", añaden.