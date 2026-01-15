El Ejército sirio anuncia un corredor humanitario en el este de la provincia de Alepo hacia la capital regional

Archivo - Varios autobuses se dirigen al barrio de Sheij Masud en la ciudad de Alepo para facilitar una evacuación ordenada por el Ejército de Siria, en plena escalada militar contra las FDS - Europa Press/Contacto/Stringer

Pide a la población civil que se aleje de las posiciones del PKK y del PKK

Las FDS denuncian que "las facciones de Damasco son plenamente responsables de esta escalada"

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Siria ha anunciado este miércoles la apertura de un nuevo corredor humanitario en el este de la gobernación de Alepo hacia la capital regional homónima y ha instado a la población a alejarse de las posiciones de las kurdo-árabes Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), menos de una semana después de que las evacuaciones y de la apertura de corredores en dos barrios de la citada ciudad en el marco de los bombardeos emprendidos por las fuerzas de Damasco contra las FDS.

"Informamos a nuestros residentes en la zona este de Alepo (...) que mañana se abrirá un corredor humanitario hacia la ciudad de Alepo", ha afirmado el Comando de Operaciones del Ejército en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal SANA, que ha indicado que la vía abierta atravesará la aldea de Hamima, contigua a la autopista que une Alepo con Deir Hafer (al este) y escenario de combates entre el Ejército y las FDS en los últimos días.

Al hilo, y en el marco de la campaña militar contra las fuerzas kurdas, las fuerzas estatales han instado a la "población civil a mantenerse alejada de todas las posiciones de las milicias terroristas de las FDS y el PKK en la zona", subrayando que buscarán eliminar cualquier amenaza a la seguridad.

El anuncio del Ejército sirio llega tras el envío de refuerzos y la declaración de zona militar cerrada en Deir Hafer y Maskana, localidades situadas en el este de la gobernación, así como de sus alrededores. El Comando de Operaciones justificó la medida acusando a las milicias kurdo-árabes de enviar efectivos a una zona situada en el este de Alepo a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado este fin de semana.

LAS FDS RESPONSABILIZAN A DAMASCO DE LA ESCALADA

Esta oleada de enfrentamientos representa una nueva escalada de tensiones entre Damasco y las fuerzas kurdo-árabes, especialmente las FDS, que, tras denunciar en la madrugada de este miércoles bombardeos contra sus posiciones en Alepo y Raqqa, han vuelto a alertar en las últimas horas de múltiples ataques con artillería y con drones turcos Bayraktar contra Deir Hafer, Maskana y Tabka.

En la tarde de esta misma jornada, han alertado de que "un aumento de los riesgos para la seguridad de la población civil" en las zonas de Deir Hafer, Maskana y la presa de Tishrin, que han descrito como "testigos de una continua escalada militar, ante la intensa agresión de las facciones de Damasco, en paralelo a la escalada de ataques con drones turcos".

"Durante la madrugada, las facciones del Gobierno de Damasco han lanzado repetidos ataques contra las inmediaciones de la presa de Tishrin, utilizando drones suicidas, proyectiles de artillería y morteros. El número de ataques "superó los doce, dirigidos contra las aldeas de Al Mahshiya, Sheij Hasan y Qashla", han denunciado en un comunicado en su web en el que han advertido de que el bombardeo de las inmediaciones de la presa continuaba "en el momento de la elaboración" de la nota de prensa.

En su comunicado, las FDS han aludido también a ataques en Deir Hafer y Maskana, si bien no ha informado de víctimas civiles ni combatientes, pese a los daños causados en infraestructuras como una panadería o el edificio de correos en la primera.

"Esta escalada simultánea desde la madrugada de hoy se produce en medio de operaciones militares en curso, lo que exacerba las expectativas de una confrontación más amplia y sus graves repercusiones en la población civil, la infraestructura y las instalaciones vitales", reza el documento en el que las fuerzas kurdo-árabes han aseverado que "las facciones de Damasco son plenamente responsables de esta escalada y de sus consecuencias humanitarias y de seguridad en la región".

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y el presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como la aplicación de un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.