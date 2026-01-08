El Ejército sirio confirma bombardeos contra posiciones de las FDS en Alepo

Ataques del Ejército sirio sobre una zona residencial en el barrio de Ashrafieh en Alepo. - Europa Press/Contacto/Stringer

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército sirio ha confirmado este jueves el inicio de una campaña de bombardeos contra posiciones de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en dos barrios de Alepo, en informaciones adelantas por la agencia de noticias siria SANA.

El ataque se produce contra los distritos de Sheij Maqsud y Ashrafiyé, controlados por las milicias kurdas de la FDS, que el Ejército Árabe Sirio había identificado este miércoles como objetivos militares clave.

Según denuncia el Ejército sirio estas áreas han sido convertidas en "cuarteles generales, puestos militares y centros de lanzamiento de operaciones" y justifica esta acción para "neutralizar las posiciones estratégicas" del grupo armado.

Por su parte, las fuerzas kurdas han confirmado el recrudecimiento de los ataques de Damasco en un comunicado difundido a través de Telegram. "Tras tres días consecutivos de intensos bombardeos con tanques, cohetes y otros tipos de armas pesadas, esas facciones intensificaron su agresión mediante un bombardeo salvaje y generalizado que afectó todas las zonas de ambos barrios y sus alrededores", han señalado desde el bando kurdo.

Según reza el comunicado, a los bombardeos les ha seguido el intento de avances del Ejército sirio con "70 tanques y vehículos blindados, decenas de vehículos militares y miles de combatientes", con el apoyo de aeronaves no tripuladas.

Así, las FDS han denunciado un "intento de aterrorizar a la población civil e imponer un desplazamiento forzado", después de que miles de ciudadanos de Alepo hayan tenido que ser evacuados en las últimas horas ante el inminente ataque de los efectivos de Damasco.

"Responsabilizamos plenamente al gobierno de Damasco y a todas las entidades que dependen de él por este ataque salvaje y sus consecuencias", han señalado las fuerzas kurdas.

El Ejército sirio señaló estos dos barrios de Alepo como "objetivos militares legítimos" y abrió "corredores humanitarios" para evacuar a la población civil, en medio de las tensiones crecientes entre Damasco y las milicias kurdas después de la falta de avances para un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.