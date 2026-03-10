El Ejército sirio denuncia disparos de Hezbolá en el suroeste del país

Archivo - Milicianos del partido-milicia chií libanés Hezbolá - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Siria han denunciado disparos contra sus tropas por parte de miembros del partido-milicia chií libanés Hezbolá en las afueras de la localidad de Sergaya, cerca de la frontera con Líbano, en el suroeste sirio, y han advertido asimismo de una llegada de refuerzos del grupo a la frontera entre los dos países.

"Las milicias libanesas de Hezbolá han disparado proyectiles contra posiciones del Ejército Árabe Sirio cerca de Sergaya", ha afirmado el Comando de Operaciones del Ejército en declaraciones a la agencia estatal de noticias SANA en las que también han apuntado a "la llegada de refuerzos para las milicias de Hezbolá a la frontera", una que en el órgano militar sirio están "siguiendo y evaluando".

Asimismo, el Comando ha asegurado estar "en contacto con el Ejército Libanés" mientras valora "las opciones apropiadas para tomar las medidas necesarias". "El Ejército Árabe Sirio no tolerará ninguna agresión contra Siria", ha agregado.

Hezbolá ha llevado a cabo múltiples ataques contra Israel en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático. El viernes, una de estas operaciones tuvo como objetivo un cuartel en los Altos del Golán, un territorio al sur de Sergaya y legalmente sirio, pero ocupado por Israel desde 1967. Su punto más septentrional es el monte Hermón, situado a unos 80 kilómetros por carretera de Sergaya, que también fue escenario de ataques aéreos israelíes el pasado año.

A su vez, el Ejército israelí ha perpetrado múltiples bombardeos en Líbano, dejando a su paso cerca de 400 muertos, según las autoridades libanesas. Estas operaciones han suscitado críticas internacionales y de ONG, como UNICEF, que ha denunciado este lunes la muerte de más de 80 niños en los ataques israelíes, o Human Rights Watch (HRW), que ha acusado al Ejército de Israel de lanzar sobre áreas residenciales de una localidad en el sur de Líbano fósforo blanco, una sustancia química dispersa en proyectiles de artillería, bombas y cohetes que se enciende cuando se expone al oxígeno cuyo uso indiscriminado en zonas densamente pobladas es ilegal en virtud del Derecho Internacional.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.