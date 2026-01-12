El Ejército sirio denuncia la presencia de las FDS y envía efectivos al este de Alepo

Militares del Ejército sirio al este de Alepo - MINISTERIO DE DEFENSA DE SIRIA

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército sirio ha acusado este lunes a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de enviar efectivos a la región situada al este de Alepo a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado este fin de semana tras los enfrentamientos de los últimos días en la ciudad y ha anunciado en consecuencia el envío de refuerzos a Maskana y Deir Hafer.

"Están llegando refuerzos a Maskana y Deir Hafer, en la línea de despliegue al este de Alepo, tras observar la llegada de más grupos armados de la organización terrorista PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y restos del antiguo régimen junto a la organización FDS", ha informado la agencia de noticias oficial siria, SANA.

El PKK es el partido-milicia separatista kurdo con presencia en las regiones de mayoría kurda del sureste de Turquía, norte de Irak y noroeste de Irán. También tiene vínculos ideológicos con las Unidades de Protección Popular (YPG), columna vertebral de las milicias kurdo-árabes FDS. El grupo ha anunciado su disolución en los últimos meses, pero Turquía, uno de los principales aliados del nuevo Gobierno sirio, continúa denunciando su presencia en estas regiones.

La Dirección de Operaciones del Ejército sirio había informado de la presencia de estas milicias, lo que supone una "peligrosa escalada". Así, ha advertido de que habrá una "fiera respuesta" a cualquier acción militar de estos grupos.

El portavoz de las FDS, Farhad Shami, ha denunciado la campaña de "desinformación" del Ejército sirio encabezado por el presidente y antiguo líder yihadista Ahmed al Shara. "Nuestras fuerzas están observando estrechamente las informaciones equívocas lanzadas por el Ministerio de Defensa del Gobierno de Damasco sobre la situación en las inmediaciones de Maskana y Deir Hafir", ha apuntado Shami en un comunicado publicado en su cuenta en X.

El portavoz de las FDS ha subrayado que "no hay movimientos militares ni refuerzos de tropas por nuestra parte en estas zonas y que todas las acusaciones que circulan son absolutamente infundadas". De hecho, asegura que "los movimientos en esta zona son fundamentalmente de facciones vinculadas al propio Gobierno de Damasco".

Para las FDS, Damasco "intenta generar tensión y busca un pretexto para una escalada". En ese sentido, el grupo reitera su intención de impulsar una "desescalada" sin renunciar a su "legítimo derecho a tomar todas las medidas necesarias para defender la región y proteger a los civiles".

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, una organización independiente con sede en Londres pero con informadores dentro del país, ha denunciado también la "campaña de desinformación" de los medios oficiales y recuerda los "crímenes" cometidos por las fuerzas militares y sus aliados en los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafié de Alepo, zonas con presencia kurda.

El Observatorio afirma que "no hay ningún dato de campo que confirme la información sobre la presencia de refuerzos de las FDS" y alerta del uso del término PKK, que no había sido empleado por las autoridades sirias desde el acuerdo del 10 de marzo que sentaba las bases para la integración de las FDS en las nuevas Fuerzas Armadas sirias.

La integración de las FDS, las fuerzas armadas de la administración autónoma kurdo-árabe del noreste del país, es uno de los principales retos del nuevo Gobierno sirio, instalado en Damasco tras una ofensiva relámpago de las milicias yihadistas lideradas por Al Shara que culminó con la toma de Damasco el 8 de diciembre de 2024 y la salida del poder del presidente Bashar al Assad.