El Ejército de Yemen repele un ataque de los hutíes en el norte del país

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Yemen ha asegurado haber repelido un ataque por parte de los hutíes en la provincia de Jauf, situada en el norte del país, antes de agregar que los rebeldes sufrieron "pérdidas humanas y materiales", sin que por ahora el grupo se haya pronunciado sobre estos combates, en medio del ahondamiento de la crisis de seguridad en el país asiático.

Así, ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que las tropas yemeníes "repelieron" el martes "un ataque lanzado por la milicia terrorista hutí, respaldada por Irán, al este de la ciudad de Al Hazm", lo que derivó en "el repliegue de los milicianos" tras sufrir bajas en los combates.

El Ejército yemení ha destacado además que "una mina terrestre colocada previamente por los hutíes estalló al paso de uno de sus vehículos durante su retirada, dejando numerosos muertos y heridos".

Las tropas yemeníes respaldan a las autoridades reconocidas internacionalmente --apoyadas por la coalición internacional liderada por Arabia Saudí--, que en la actualidad tienen su sede en la ciudad de Adén después de que los hutíes se hicieran con la capital, Saná, y otras zonas del noroeste y el oeste del país en 2015.

El conflicto, que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria, sigue activo, si bien durante los últimos meses ha estado marcado por los ataques de Israel contra los hutíes al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y por los enfrentamientos entre las tropas yemeníes y los separatistas del Consejo de Transición del Sur (CTS).

El CTS, integrado en las autoridades reconocidas internacionalmente y apoyado por Emiratos Árabes Unidos (EAU) --parte de la coalición encabezada por Riad--, lanzó en diciembre una ofensiva que provocó importantes tensiones internas y un cruce de acusaciones entre las autoridades saudíes y emiratíes, amenazando con un nuevo frente a gran escala en Yemen.