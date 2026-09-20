Las elecciones regionales de este domingo en Alemania ponen a prueba los últimos éxitos de AfD

Elecciones en Berlín - Michael Kuenne / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones regionales de este domingo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y en Berlín están recibiendo una atención inusual tras el terremoto que supuso la clara victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones de Sajonia-Anhalt.

En Berlín, 2,5 millones de votantes censados eligen al parlamento de la ciudad-estado, mientras que en Mecklemburgo-Pomerania Occidental son 1,3 millones las personas convocadas a las urnas. En la capital alemana las encuestas sitúan a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobierna actualmente con el apoyo del histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), empatada con en torno a un 20% de apoyo con La Izquierda. Por detrás, muy cerca, están AfD y Los Verdes.

En Mecklemburgo-Pomerania Occidental, la presidenta regional saliente, del SPD, Manuela Schwesig, está cada vez más cerca de la política federal y lidera las encuestas. Podría apoyarse de nuevo en La Izquierda para seguir gobernando.

Por detrás del SPD está AfD, que comenzó muy lejos la campaña electora, pero que ha logrado estrechar la diferencia e incluso aspira a ser la fuerza más votada. El partido de ultraderecha ya ha sido primera fuerza política en este estado en dos ocasiones, pero el resto de formaciones rechazan pactar con ellos. Lejos queda la CDU, que está en mínimos históricos, en torno al 6-7%.

Además la votación tendrá una clara lectura a nivel nacional, con un cuestionado canciller Friedrich Merz de la CDU. El último sondeo de Infratest para la televisión pública ARD revela que solo un 10% de los alemanes tienen confianza en la situación del país y que el 90% consideran negativo el desempeño del Gobierno federal.