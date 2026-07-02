La Embajada de Rusia en Suecia denuncia un "ataque" con drones y habla de "intento de intimidación"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Rusia en Suecia ha denunciado este jueves un "ataque" contra la legación por parte de dos drones, uno de los cuales lanzó un cubo de pintura roja, mientras que el otro cayó en las instalaciones con un "falso artefacto explosivo", en lo que ha descrito como "un intento de intimidación" al personal diplomático ruso.

La legación ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que el suceso ha tenido lugar en torno a las 2.00 horas, antes de afirmar que "un cuadricóptero lanzó un cubo de pintura roja en las instalaciones de la misión diplomática".

"Un segundo dron, que llevaba adherido un falso artefacto explosivo, cayó, aparentemente no por accidente, en nuestro territorio, justo al lado del edificio de la Embajada rusa", ha especificado, antes de recalcar que "esto apunta a que no se trata de una simple provocación, sino de un intento flagrante de intimidar al personal de la misión rusa".

"Podemos decir sinceramente que no funcionará", ha manifestado la Embajada, que ha señalado que "cabe destacar que este tipo de incidentes se han vuelto sistemáticos en Estocolmo", sin que las autoridades de Suecia se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

En este sentido, la legación ha recordado que "de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, las autoridades suecas están obligadas a garantizar la inviolabilidad y la seguridad de las misiones diplomáticas extranjeras" en el país.

"Sin embargo, en la práctica, las fuerzas del orden suecas solo registran formalmente los ataques contra la Embajada rusa", ha denunciado la Embajada en su comunicado. "La investigación de estas provocaciones, que ya suman decenas, no ha dado resultados en más de dos años", ha zanjado.