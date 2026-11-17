El embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz (I) y el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita - MINISTERIO DE EXTERIORES DE MARRUECOS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, se ha reunido este martes con las autoridades marroquíes para escenificar el respaldo al plan de autonomía de Rabat para el Sáhara Occidental tras la frustrada votación de la semana pasada en el Consejo de Seguridad.

Waltz, en rueda de prensa con el ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha vuelto a aplaudir "la histórica Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el año pasado, (que) estableció el marco para avanzar en las negociaciones y resolver esta disputa de larga data" siguiendo la visión de Rabat.

Rusia acabó vetando una última resolución sobre la extensión de la misión de la ONU, la MINURSO, al entender que el lenguaje de la misma se plegaba a los designios de Marruecos y Estados Unidos, al ignorar la identidad histórica del pueblo saharaui y sus ambiciones de autodeterminación, y dejar en fuera de juego a su representante político, el Frente Polisario.

A pesar del revés, "Estados Unidos, y en particular el presidente Trump, no cejarán en sus esfuerzos y continuarán actuando y perseverando hasta que se logre una paz duradera", porque "el statu quo es inaceptable", ha añadido el representante permanente de Estados Unidos en una declaración conjunta.