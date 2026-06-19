El embajador de la UE recuerda que el concepto de Israel como estado-apartheid no es una posición oficial

La jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas - Michael Kappeler/dpa

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El embajador de la Unión Europea en Israel, Michael Mann, ha recordado este viernes que su posición oficial es que el Gobierno israelí no promueve la segregación étnica o racial, es decir, no se trata de un "estado-Apartheid"; un episodio de tensión que ha involucrado esta semana a la jefa diplomática europea, Kaja Kallas.

De hecho, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior evitaba este jueves confirmar si durante una reunión a puerta cerrada comparó a Israel con el régimen del apartheid en Sudáfrica, una acusación que llevó al ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, a anunciar la ruptura de contactos con Kallas.

En una entrevista con el 'Jerusalem Post', Mann incide en el hecho de que todo este episodio de tensión parte de unas declaraciones anónimas de terceros y Kallas nunca ha abordado explícitamente esta cuestión.

"Yo no voy a comentar una cita no oficial de un funcionario anónimo que afirmó que esto se dijo. Simplemente no puedo hacer comentarios al respecto", ha explicado Mann antes de dejar "absolutamente claro" que "no es política oficial de la Unión Europea que Israel sea un estado de apartheid".

La fricción existe, de todas formas. Aunque no abordó directamente la cuestión, Kallas compareció en redes sociales para insistir en que la posición oficial de la Unión Europea apuesta por una solución de dos estados y es contraria a los asentamientos israelíes declarados ilegales bajo el derecho Internacional.

"Mentiría si dijera que la relación no está atravesando un período más difícil en este momento", ha admitido Mann a este respecto. Desde la perspectiva de los medios israelíes, puede parecer que tratamos a Israel con especial injusticia, pero basamos nuestras políticas en cómo evaluamos la situación sobre el terreno", ha añadido.

Mann ha aprovechado para condenar la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. "Estamos muy preocupados", ha dicho Mann. "Se han registrado múltiples casos de extremistas violentos que han entrado en comunidades palestinas, incendiando coches y propiedades, arrancando árboles y robando ganado".

El embajador, por último, también se expresó con suma cautela sobre los debates en el seno de la UE sobre posibles sanciones a los ultranacionalistas ministros israelíes de Finanzas y Seguridad Nacional, Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir por alentar a la violencia contra los palestinos o restricciones a los productos israelíes procedentes de las colonias.

"En este momento, no hay acuerdo, pero si tuviéramos que imponer sanciones a personas, sería por acciones que creemos que violan los derechos humanos básicos y los principios democráticos", ha explicado. Sobre los productos, "algunos Estados miembros han presentado recientemente propuestas para imponer aranceles a dichos productos o prohibirlos por completo, pero esto también se está debatiendo en Bruselas".

Mann, finalmente, ha pedido a las autoridades israelíes que abandonen la "retórica bastante acalorada". "Entiendo que estamos en época electoral, pero creo que sería útil que se moderara la retórica para poder tener un debate más tranquilo", ha concluido.