Emiratos Árabes Unidos desmiente que haya atacado una planta desalinizadora en Irán

Imagen de archivo de misiles iraníes interceptados en Israel - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Emiratos Árabes Unidos ha reiterado que ahora mismo ha asumido una posición "defensiva" ante los "brutales e injustificados" ataques de Irán y no tiene nada que ver con una reciente publicación de medios israelíes que apuntaba a su participación en un ataque contra una planta desalinizadora en territorio iraní.

"Me está costando entender la conducta de Israel y la naturaleza de las informacinones que salen de Jerusalén", ha lamentado un alto cargo emiratí bajo condición de anonimato al diario israelí 'Jerusalem Post' en respuesta a esta noticia publicada por el mismo medio.

"Me parece inapropiado que las fuentes israelíes que menciona esa noticia hablen por nosotros o difundan rumores sobre las acciones de otros estado soberano", ha añadido.

Oficialmente, el Ministerio de Exteriores ha anunciado que los emiratos "se encuentran en estado de defensa en respuesta a la brutal agresión iraní no provocada, que incluyó el lanzamiento de más de 1.400 misiles balísticos y drones contra infraestructuras y lugares civiles, causando muertes y heridos entre la población civil": tres fallecidos y 58 heridos, según el último balance.

"Los EAU insisten en que no buscan involucrarse en conflictos ni en escaladas. Sin embargo, reafirman su pleno derecho a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía, seguridad nacional e integridad territorial, y para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", han añadido.