La empresa Crowley confirma la salida de uno de sus buques de Ormuz con escolta militar de EEUU

El destructor 'USS Pinckney' de la Armada de Estados Unidos durante el bloqueo a puertos de Irán en el estrecho de Ormuz (archivo) - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El buque cisterna 'CS Anthem' se ha convertido en el segundo en lograr transitar a través del estrecho de Ormuz con escolta de Estados Unidos, según ha confirmado este miércoles la compañía estadounidense Crowley-Stena Marine Solutions, después de que el Ejército estadounidense asegurara el lunes que había ayudado al paso de dos buques y de que la danesa Maersk indicara el martes que una de estas embarcaciones era el 'Alliance Fairfax', operado por su subsidiaria Farrell Lines.

"El buque 'CS Anthem', gestionado por Crowley, ha completado con éxito su tránsito por el estrecho de Ormuz", ha dicho un portavoz de la empresa en declaraciones concedidas a Europa Press. "La seguridad de nuestras tripulaciones y embarcaciones, así como la continuidad del servicio para nuestros clientes, siguen siendo nuestras principales prioridades", ha manifestado.

Asimismo, ha recalcado que "Crowley reconoce la profesionalidad de la Armada de Estados Unidos y de los socios gubernamentales que trabajan a nivel mundial para garantizar la seguridad marítima", sin facilitar detalles sobre la ruta que siguió el 'CS Anthem' y las "medidas de seguridad" que estuvieron en vigor durante su tránsito a través de esta estratégica vía.

La confirmación por parte de Crowley llega despues de que Maersk apuntara el martes en declaraciones a Europa Press que el 'Alliance Fairfax', de bandera estadounidense --al igual que el 'CS Anthem'--, salió del golfo Pérsico bajo escolta del Ejército de Estados Unidos, un proceso que concluyó "sin incidentes" y pese a las negativas desde Irán sobre que algún barco hubiera cruzado esta estratégica vía sin coordinarse con sus fuerzas.

El tránsito de estos dos barcos tuvo lugar en el marco de una iniciativa "humanitaria" anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar la salida de los barcos atrapados en el golfo Pérsico, un dispositivo suspendido este mismo miércoles por el inquilino de la Casa Blanca tras el subsiguiente repunte de las tensiones en la zona.

Las autoridades iraníes anunciaron el 17 de abril que ponían fin a sus restricciones al tránsito en la zona una vez se confirmó un día antes un alto el fuego temporal en Líbano, si bien aseguraron que volvían a reimponerlas después de que Trump afirmara en respuesta --tras aplaudir el gesto de Teherán-- que las fuerzas estadounidenses mantendrían su bloqueo a los puertos iraníes a través de esta vía.

Trump anunció posteriormente la extensión del alto el fuego alcanzado el 8 de abril tras una petición de Pakistán, que está mediando en el proceso, si bien insistió en que el bloqueo seguirá en pie. El bloqueo y el asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a negociar a Islamabad al considerar que estas acciones suponen una violación del alto el fuego.