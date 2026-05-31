El empresario Peter Obi fragmenta a la oposición nigeriana con el anuncio de su candidatura a la Presidencia

Peter Obi acepta su candidatura a las elecciones de 2027 en Nigeria - PETER OBI / X

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El destacado político y empresario nigeriano Peter Obi ha anunciado que se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de enero de 2027 en el país africano en una maniobra que volverá a fragmentar a la oposición del país para mayor ventaja del actual mandatario, Bola Tinubu.

Obi fue el tercer candidato más votado en las elecciones de 2023, en las que Tinubu se hizo acreedor de la victoria por un estrecho margen de votos. El presidente de Nigeria ya ha anunciado que concurrirá a los comicios para buscar la reelección, como también lo ha hecho el gran perjudicado de este fin de semana, el exvicepresidente Atiku Abubakar, segundo en las elecciones de 2023, con el agravante de que estaba planeando con Obi una coalición unificada.

Abubakar, de 79 años, fue elegido el jueves como candidato presidencial del Congreso Democrático Africano (ADC), el principal partido de la oposición del país, en lo que será su séptima candidatura presidencial. Entre Obi y Abubakar obtuvieron el 54% de los votos en las últimas elecciones, frente al 36% de Tinubu, quien, con la oposición dividida, es considerado el favorito para un segundo mandato.

Obi, de 64 años y candidato por el Congreso Democrático Nigeriano, aceptó su candidatura en una ceremonia el sábado por la noche en la que destacó la inseguridad reinante en el país como el principal motivo para depositar su voto. El empresario goza de mucha popularidad entre los votantes urbanos y jóvenes de Nigeria y por ello también incidió en la necesidad de reducir la pobreza mediante un mayor crecimiento económico, haciendo hincapié en la reforma institucional, el empoderamiento juvenil y la reactivación de la agricultura.

Además, Obi anunció a Rabiu Kwankwaso, quien quedó en cuarto lugar en las elecciones presidenciales de 2023, como su compañero de fórmula para 2027. Kwankwaso es una figura política destacada en el estado de Kano, en el norte del país y uno de los focos de la violencia de los grupos criminales conocidos como los "bandidos", lo que podría ayudar a Obi a captar votos en esa región.

"Este momento crucial trasciende las ambiciones individuales de Peter Obi; Se trata de la esencia de nuestra nación y del futuro de nuestros hijos. Se trata de reavivar la esperanza de millones de personas que han enfrentado la adversidad pero siguen comprometidas con Nigeria", manifestó en su discurso, antes de declarar que el país se encuentra en una "coyuntura crucial" de cara a las elecciones del año próximo.

"Debemos abordar la inseguridad con resolución y urgencia, porque ninguna nación puede prosperar mientras sus ciudadanos viven con temor. La responsabilidad primordial del Gobierno es garantizar la protección de vidas y propiedades", añadió.