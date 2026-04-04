Una encuesta sitúa de nuevo a AfD como principal fuerza política en Alemania

Archivo - Acto de Alternativa para Alemania (AfD) en Múnich - Europa Press/Contacto/Sachelle Babbar - Archivo

BERLÍN 4 Abr. (DPA/EP) -

Una nueva encuesta sitúa al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) como principal fuerza política del país con un 26% de apoyo, por delante de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz y sus aliados, que se quedan en el 25%.

El estudio, elaborado por INSA para la edición dominical del periódico 'Bild', prevé un punto menos que en la anterior encuesta para los conservadores y su partido hermano bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU).

En tercer lugar queda el Partido Socialdemócrata (SPD), que cae un punto y obtendría un 13% de apoyo. El SPD es el socio de coalición de Merz. Por detrás se sitúan Los Verdes (12%) y La Izquierda (11%), sin cambios.

El partido AfD está siendo investigado por los servicios secretos internos alemanes por su extremismo, pero ya fue segunda fuerza política en las elecciones legislativas de 2025.

El estudio tiene un margen de error de más menos 2,9 puntos porcentuales y es el resultado de 1.199 encuestas realizadas.