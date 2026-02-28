Los enfrentados líderes de Arabia Saudí y EAU entablan un inusual contacto por los contraataques iraníes en la región

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán - Europa Press/Contacto/Saudi Press Agency

Los tradicionalmente distanciados líderes de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí han mantenido este sábado una inusual conversación por teléfono tras los ataques de represalia de Irán contra bases estadounidenses en el Golfo.

Ambos países mantienen una mala relación y las tensiones entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí se han disparado en los últimos meses, especialmente por su apoyo a diferentes grupos en Yemen, un país devastado por la guerra. El hecho de que mantuvieran una llamada indica la gravedad de los ataques estadounidenses e israelíes para sus economías y seguridad.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, han comentado las "tensiones regionales", según ha informado la agencia de noticias estatal emiratí WAM, después de que Irán atacara instalaciones vinculadas a Estados Unidos en las capitales de ambos países.

El líder de facto de Arabia Saudita se comprometió a apoyar cualquier medida que adopten las autoridades emiratíes, ha concluido la agencia emiratí.

Las tensiones entre las dos mayores economías del mundo árabe se intensificaron a finales del año pasado después de que Riad bombardeara un cargamento de armas que, según afirmaba, Abu Dabi entregaba a secesionistas en Yemen.

Emiratos Árabes Unidos ha respaldado al Consejo de Transición del Sur, que se opone al grupo hutí, respaldado por Irán, pero también busca la autonomía para el sur de Yemen, una postura que los saudíes rechazan.

Los ataques de Irán en el Golfo han ocurrido en respuesta a bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica para, en palabras del presidente de EEUU, Donald Trump, forzar un cambio de gobierno en el país.

Arabia Saudí afirmó haber interceptado misiles iraníes sobre la capital, Riad, y en el este del país. Emiratos Árabes Unidos también interceptó misiles sobre Abu Dabi, donde los restos de uno de los proyectiles ha termnado matando a un ciudadano de nacionalidad paquistaní.