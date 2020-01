Un enganchón de Pompeo con una periodista provoca una polémica política en EEUU

Publicado 25/01/2020 22:52:35 CET

"¿Usted cree que a los americanos les importa Ucrania?", reprochó el secretario de Estado a la periodista

La reacción airada del secretario de Estado nortamericano, Mike Pompeo, durante una entrevista con una periodista de la radio pública NPR ha generado una intensa polémica con intervenciones a favor y en contra de ambos por parte de destacados políticos.

Pompeo dio precipitadamente por terminada una entrevista con Mary Louise Kelly el pasado viernes cuando la periodista le preguntó por Ucrania, un país directamente vinculado al proceso de destitución o 'impeachment' abierto contra el presidente Donald Trump. "Acordamos que vendría a tu programa para hablar de Irán", le reprochó.

Tras el incidente y ya 'off the record', Pompeo reprochó lo ocurrido a la periodista. "Me dijo '¿cree que a los americanos les importa Ucrania?' y utilizó la palabra que empieza por F varias veces en esa frase y en otras muchas", relató Kelly en referencia a la palabra 'fuck', la palabra malsonante más utilizada en inglés. Además, Pompeo retó a la periodista a localizar el país en un mapa mudo.

"Le dije que sí y pidió a sus ayudantes un mapa mudo y señalé Ucrania. Se llevó el mapa y dijo que 'la gente sabrá de esto'", explicó Kelly, que asegura que pactó con el personal del secretario de Estado que preguntaría por Ucrania.

Este sábado Pompeo ha reprochado que la periodista "me mintió". "Primero, el mes pasado cuando concertamos la entrevista y después ayer, cuando acordó tener una converación posterior 'off the record'", ha señalado el secretario de Estado en un comunicado oficial de su Departamento.

"Es vergonzoso que esta periodista violara las normas básicas del periodismo y la decencia", ha añadido, al tiempo que ha indicado que este incidente es "otro ejemplo de lo desquiciados que están los medios de comunicación en su intento de dañar al presidente Trump y a su Administración".

La NPR ha defendido a Kelly en un mensaje publicado en Twitter en el que destaca que "Mary Louise Kelly siempre se ha comportado con la máxima integridad, y respaldamos esta información".

También han salido en defensa de la periodista un grupo de cinco senadores demócratas que han remitido una carta a Pompeo por sus declaraciones "insultantes y despectivas" que "trascienden el cargo de secretario de Estado".

"Le escribimos para expresar nuestra profunda decepción y preocupación por sus irresponsables declaraciones de esta mañana sobre la periodista de la NPR Mary Louise Kelly y los efectos corrosivos de su comportamiento sobre los valores americanos y su estatus en el mundo", han reprochado los senadores.

"En lugar de llamar mentirosos e insultar la inteligencia de los periodistas cuando hacen una pregunta difícil, debería no responder. Su juramento de cargo le atribuye un deber y una obligación de tratar de forma respetuosa y transparente" a la prensa. La carta está firmada por los senadores Bob Menendez, Tim Kaine, Ed Markey, Jeff Merkley y Cory Booker.