Enrique y Meghan, duques de Sussex, esperan a su segundo hijo

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, duques de Sussex, han anunciado que están "encantados" porque esperan a su segundo hijo, octavo en la línea de sucesión al trono británico.

Un portavoz de la familia, que ya no cuenta con el reconocimiento de Su Alteza Real, ha explicado que su primer hijo, Archie Mountbatten-Windsor, que ahora tiene un año, tendrá un hermano o hermana.

Con la noticia, la pareja ha difundido una fotografía en blanco y negro de ambos bajo un árbol. Enrique está sentado con la cabeza de Meghan Markle en su regazo mientras ella tiene su mano derecha sobre el abdomen.

Meg, I was there at your wedding to witness this love story begin, and my friend, I am honoured to capture it grow. Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on this joyous news!#remoteshoot #shotonipad #shotbymisan pic.twitter.com/3iSYjydVj9