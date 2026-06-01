Entra en vigor la prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años en Malasia

Archivo - El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim - Bianca De Marchi/AAP/dpa - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Comunicaciones y Multimedia (MCMC) de Malasia ha anunciado este lunes que ha entrado en vigor la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, una medida impulsada por el Gobierno con el objetivo de proteger a la infancia.

"A partir del 1 de junio de 2026, los proveedores de servicios de redes sociales con licencia deberán garantizar que solo los usuarios mayores de 16 años puedan registrar cuentas y acceder a los servicios apropiados para su edad", ha indicado el organismo en un comunicado.

En este sentido, ha precisado que, de conformidad con las "obligaciones legales" de las leyes vigentes de protección de la infancia y de mitigación de riesgos online, las plataformas tendrán que implementar una serie de medidas de seguridad para garantizar la verificación de edad.

Los usuarios que se registren en plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok o Youtube tendrán que facilitar documentos oficiales emitidos por el Gobierno malasio, mientras que la verificación de edad para aquellos usuarios que ya se hayan creado cuentas se realizará en un plazo de seis meses a fin de permitir que los menores puedan descargar o transferir sus datos, incluidas fotos y vídeos, antes de que se apliquen dichas restricciones.

Las empresas que no cumplan con la normativa podrían enfrentarse a multas de hasta 10 millones de ringgit (2 millones de euros). Esta medida, tomada recientemente por Kuala Lumpur, también ha sido implementada por países como Australia, Indonesia o Brasil.