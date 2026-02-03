La enviada de Trump en Venezuela destaca el "momento histórico" tras el reinicio de relaciones diplomáticas

Laura Dogu y Delcy Rodríguez. - Daniela Millan/Miraflores/dpa

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, ha destacado el "momento histórico" que viven ambos países después del regreso de representantes diplomáticos de Washington a Caracas, horas después de ser recibida en la capital venezolana por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Es un momento histórico para ambos países", ha expresado Dogu en un vídeo en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Caracas en el que se deja constancia de que el objetivo es lograr "beneficios tangibles" para ambos países.

Dogu ha explicado que Estados Unidos pondrá en marcha en Venezuela un plan de tres fases que comienza con estabilizar y restaurar la seguridad para después comenzar con la recuperación económica y finalmente una transición hacia una Venezuela "amigable, estable, próspera y democrática".

La enviada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado que la reapertura del espacio aéreo y la licencia general que comerciar con el petróleo venezolano "son pasos claves para fortalecer la recuperación económica".

Dogu llegó el sábado a Caracas con rango de encargada de negocios y este lunes ya se ha reunido con la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aunque el encuentro ha contado con la presencia de otros altos funcionarios, como el ministro de Exteriores, Yván Gil, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez.

El Gobierno venezolano ha nombrado al exministro de Exteriores Félix Plasencia como nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos.