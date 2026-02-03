Cuba agradece a Rusia su apoyo frente a las "políticas criminales" de EEUU contra la isla

Archivo - El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha agradecido este martes su apoyo frente a lo que consideran como unas "políticas criminales" y de "asfixia económica" por parte del Gobierno de Estados Unidos contra la isla.

Tras mantener una conversación telefónica con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, Rodríguez ha aplaudido la "solidaridad" de Moscú con los asuntos cubanos, así como el "rechazo" a las medidas adoptadas por Washington, también bajo la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Agradezco la solidaridad y el histórico y firme rechazo de su Gobierno a las políticas criminales y de asfixia económica de Estados Unidos contra el pueblo cubano", ha aseverado el ministro en un mensaje difundido a través de redes sociales. "Hemos intercambiado informaciones sobre la actualidad internacional y regional", ha añadido.

Lavrov, por su parte, ha reafirmado su apoyo a La Habana y ha calificado de "inaceptable" la presión económica existente sobre Cuba, especialmente "el bloqueo del suministro energético" a la isla que sufre numerosos apagones. "Esto podría empeorar gravemente la situación económica y humanitaria del país", ha apuntado.

Además, ha mostrado la disposición de las autoridades rusas a seguir brindando apoyo político y material a Cuba y mantener la "cooperación bilateral" en el marco internacional y regional.

La pasada semana, Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que suministraran petróleo a Cuba, alegando la supuesta "amenaza a la seguridad" que representa la isla en un momento en el que el país padece desabastecimiento.

Cuba ha visto reducido el suministro que llegaba desde Venezuela por imposición de Estados Unidos, que ha presionado también a México para evitar la llegada de buques cisterna.

Trump, que ha señalado a Cuba como "una nación fallida" y ha reiterado que atraviesa una crisis "humanitaria" que solo irá a peor, ha vaticinado no obstante que habrá un acuerdo con La Habana. "Estamos hablando con las personas más importantes de Cuba. Veremos qué pasa (...) Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba", ha afirmado.