Un enviado de Putin llega a Miami para reanudar las conversaciones sobre Ucrania

MADRID 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El representante especial de Rusia Kiril Dimitriev ha llegado este sábado a Miami, Florida, Estados Unidos, para reanudar los contactos sobre un posible acuerdo de paz para Ucrania, según ha informado la agencia de noticias rusa TASS.

Dimitriev, enviado por el presidente ruso, se reunirá previsiblemente con el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, apunta TASS.

La comitiva de vehículos de Dimitriev ha sido grabada por informadores de TASS y está previsto que se dirija directamente desde el aeropuerto hasta el lugar donde se desarrollan las negociaciones.

Este sábado ha trascendido que Estados Unidos ha ofrecido al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, un nuevo formato de negociación de paz que comprendería la participación conjunta de delegaciones de Ucrania, Rusia y probablemente algunos países europeos.