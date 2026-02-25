El enviado de Trump para Siria aborda con Damasco las "medidas prácticas" para la integración de las FDS

Archivo - El ministro de Exteriores sirio, Asad Al Shaibani, junto al enviado especial de EEUU, Thomas Barrack, en rueda de prensa desde Damasco. - Europa Press/Contacto/Ammar Safarjalani - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, ha abordado este miércoles en una reunión con el ministro de Exteriores sirio, Asad al Shaibani, la situación en el país y las "medidas prácticas" para la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en las instituciones estatales sirias.

"Se abordaron diversos temas estratégicos que sientan las bases para una nueva etapa de cooperación entre ambos países. Ambas partes destacaron su firme compromiso con la unidad del territorio sirio y la soberanía del Estado sobre todo su territorio", ha indicado el Ministerio de Exteriores sirio en un comunicado tras la visita del enviado especial de Trump.

Barrack y Al Shaibani igualmente abordaron "las medidas prácticas" adoptadas para la integración de las FDS en las instituciones estatales sirias, ha añadido el comunicado, que destaca conversaciones sobre el comité internacional liderado por Siria para garantizar la transparencia en la destrucción de armas químicas.

La lucha contra Estado Islámico en Siria y el papel clave de Damasco para la seguridad regional también estuvo sobre la mesa, en una cita en la que Estados Unidos y Siria discutieron "los arreglos logísticos y políticos" de la reactivación de la Embajada de Siria en Washington.

Según Damasco, el enviado estadounidense afirmó el interés de las principales empresas estadounidenses en participar en la recuperación económica de Siria, en los sectores petrolero y energético, para procurar inversiones para su expansión internacional.