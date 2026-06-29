El equipo legal de Netanyahu compara el proceso contra el primer ministro israelí con el juicio de Eichmann

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo legal del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparado este lunes el proceso judicial en su contra con el juicio del criminal nazi Adolf Eichmann, que fue juzgado en 1961 por un tribunal de Jerusalén tras ser capturado por el Mossad en Argentina y trasladado a Israel.

"Cuando el tribunal decidió que se seguirá adelante con las vistas cinco días a la semana le dije al primer ministro que ningún juicio se había realizado así, solo el de Eichmann. Le dije al primer ministro que hacemos frente a actos desesperados y que no iba a poder ofrecer una defensa apropiada", ha aclarado el abogado principal, Amit Hadad.

En este sentido, ha sugerido que los jueces han tratado a Netanyahu de manera similar al criminal nazi, uno de los principales arquitectos del Holocausto y quien fue finalmente condenado y ejecutado. "La decisión de celebrar las audiencias de domingo a jueves a partir de octubre es poco realista y nos hará trabajar día y noche", ha advertido.

Además, ha aclarado que esto solo ralentizará el proceso en vez de acelerarlo porque su equipo "no tendrá tiempo de preparar a los testigos". "Si el tribunal quiere acortar el juicio, esta no es la solución", ha afirmado, al tiempo que ha hecho hincapié en que este calendario "no deja espacio a las vacaciones ni a la vida personal y familiar de Netanyahu".

"Es imposible sacarlo adelante de esta forma. El único juicio que se realizó así fue el Eichmann", ha afirmado, según informaciones del diario 'The Jerusalem Post'. Netanyahu es el primer político en la historia de Israel en ser imputado mientras ocupa el cargo de primer ministro.

Actualmente tiene tres causas abiertas en su contra. En 2020, fue acusado de soborno, fraude y abuso de confianza. Su juicio comenzó ese mismo año, pero no acudió a declarar hasta diciembre de 2024. Ahora, sus abogados piden retirar los cargos de sobornos, aplicable solo a uno de estos casos.