El equipo legal de Trump abre la defensa calificando las acusaciones como un "abuso atroz"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump han comenzado este viernes su defensa en el juicio político al que se está sometiendo en el Senado calificando el cargo de incitación a la insurrección que se le imputa como un "abuso atroz", en palabras del letrado Michael Van der Veen.

"El artículo de 'impeachment' es un acto injusto y flagrantemente anticonstitucional de venganza política", ha declarado Van der Veen en su comparecencia inicial, sobre un "abuso atroz" de la Constitución "que solo contribuye a la división del país en un momento en que hay que mostrar unidad sobre las prioridades que compartimos", según declaraciones recogidas por Bloomberg.

Se espera que la defensa de Trump, liderada por los abogados David Schoen y Bruce Castor, tome el estrado del Senado durante poco menos de cuatro horas. Después, procederán a contestar las preguntas de los senadores sobre el papel de Trump en el asalto de sus simpatizantes al Capitolio, el pasado 6 de enero.

No se espera una votación final al respecto antes del sábado, como muy pronto, y prácticamente se da por sentado que el expresidente será absuelto ante la falta de votos republicanos necesarios para garantizar una condena. Al menos 17 senadores de este partido deberían votar a favor de ello, y no se espera más que cinco o seis papeletas favorables, como mucho, a favor de una amonestacion contra el exmandatario.

Si bien el Partido Republicano se ha mostrado casi invariablemente a favor de la absolución de Trump, los nuevos vídeos del asalto de los simpatizantes de Trump al Capitolio, el pasado 6 de enero, han causado consternación en algunos senadores. Los partidarios del presidente persiguieron activamente a algunos legisladores e insultaron a los agentes de seguridad con gritos de "cerdos" y "traidores".

Todo ello después de que los demócratas reprodujeran las palabras del expresidente inmediatamente anteriores a la incursión, durante un discurso frente al Capitolio. "Si no lucháis como si no hubiera un mañana, os vais a quedar sin país", espetó entonces el presidente. Uno de los senadores republicanos considera que las imágenes no hacen sino constatar "la clase de cretino que es Donald Trump".

"En realidad, los demócratas nos están haciendo un favor", apunta el senador. "Están demostrando que Trump no tiene las cualificaciones necesarias para volver a presentarse a la Casa Blanca", añade, por no mencionar que estas imágenes impulsarán el mencionado distanciamiento respecto al expresidente en el seno del Partido Republicano, que ha actuado durante cuatro años a su completo servicio.

La senadora republicana por Alaska Lisa Murkowski, quien ha declarado abiertamente su oposición a Trump, ya comentó esta situación el pasado miércoles. "Después de que el pueblo estadounidense vea la historia completa, me va a costar creer que Donald Trump sea reelegido presidente", declaró ante la prensa. Varios republicanos consultados por 'The Hill' coinciden con esa valoración.