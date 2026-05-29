Los equipos de rescate sacan a una de las cinco personas localizadas con vida en una cueva inundada de Laos

Equipos de rescate logran extraer a una persona atrapada en una cueva en Laos - THAILAND RESCUE DIVER

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de rescate de Laos han logrado sacar a uno de los cinco supervivientes que fueron localizados con vida en una cueva inundada de la provincia de Xaisomboun, en el centro del país, si bien otras dos personas permanecen desaparecidas.

"A las 20.40 del 29 de mayo, el primer superviviente logró salir del túnel", han indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales los equipos de rescate de Laos, que lograron localizar a los cinco supervivientes el miércoles tras varios días de difíciles operaciones de búsqueda dentro de la cueva inundada.

Desde entonces, el personal médico ha suministrado alimentos a los hombres, que se encuentran a unos 260 metros de la entrada de la cueva. Los rescatistas, buzos especializados en extracción en cuevas, deben arrastrarse y nadar a través de estrechos pasadizos con escasa visibilidad para llegar hasta donde se encuentran los cinco supervivientes, que accedieron al lugar el pasado 20 de mayo en busca de yacimientos de oro y fueron sorprendidos por las lluvias.

Otras dos personas que entraron en la cueva --sin que haya relación con las cinco personas que fueron localizadas-- siguen desaparecidas. La búsqueda se reanudará previsiblemente el sábado. "Confiamos bastante en que ambos sigan con vida", ha declarado el responsable de las operaciones sobre el terreno, Bounkham Luanglath, al diario 'Vientiane Times'.

Los esfuerzos iniciales de rescate se vieron obstaculizados por la crecida del agua, el lodo, la dificultad del terreno y el mal tiempo, lo que obligó a los rescatistas a bombear agua de la cueva día y noche para facilitar la entrada de los equipos.

En las labores han participado varios grupos de expertos, incluidos varios especialistas que participaron en el rescate de los doce adolescentes y un adulto que fueron rescatados en 2018 en la cueva Tham Luang de Tailandia hace ocho años.