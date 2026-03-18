Erdogan advierte de que las acciones de Israel llevan a Oriente Próximo "hacia el desastre"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa (archivo). - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido de que las acciones de Israel están llevando a la región de Oriente Próximo "hacia un desastre", en medio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán y la nueva invasión terrestre y bombardeos israelíes contra Líbano.

"Todos sabemos que los ataques contra Gaza primero, luego Yemen y Líbano, y más recientemente Irán, no están solo motivados por preocupaciones de seguridad", ha dicho Erdogan, quien ha criticado además el cierre de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén, en pleno mes de Ramadán.

Así, ha lamentado que "Israel haya mantenido cerrada desde hace 17 días la mezquita de Al Aqsa a fieles musulmanes por motivos totalmente arbitrarios y sin tener autoridad alguna para ello", antes de cargar contra los mensajes sobre "una tierra prometida" en el discurso oficial israelí.

"Es esencial que rompamos estas agendas impuestas y expliquemos al mundo estas realidades, esta barbarie y este estado de locura (por parte de Israel), de una forma que deje un impacto", ha explicado el mandatario, según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

En esta línea, ha subrayado que Ankara trabaja para intentar poner fin cuanto antes a la ofensiva contra Irán, que ha descrito como "una guerra sin sentido, ilegal y profundamente equivocada", al tiempo que ha incidido en la necesidad de respetar el Derecho Internacional.