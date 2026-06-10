Erdogan amenaza con tomar medidas ante el aumento de la cooperación militar entre Chipre e Israel

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. - Kristina Kormilitsyna/TASS via Z / DPA - Archivo

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha amenazado este miércoles con tomar medidas "contundentes" ante "cualquier acción que haga peligrar los derechos e intereses de Turquía y los turcochipriotas" en la zona del Mediterráneo oriental ante el aumento de la cooperación militar entre Israel y Chipre.

Así, ha alertado directamente a las autoridades grecochipriotas, a las que ha pedido "no caer en la trampa de la red de masacre sionista" de Israel. "Si se amenazan los derechos de estas poblaciones, quiero que sepan que nuestra respuesta será clara y muy firme", ha afirmado en un discurso ante los diputados de su formación, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

Erdogan, que ha lamentado que también desde Grecia se haya acordado con Israel el despliegue de una fuerza de respuesta rápida en la zona oriental del Mediterráneo --donde ambos países mantienen disputas territoriales--, ha acusado a las autoridades chipriotas de colaborar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la hora de lograr que "sus sueños se hagan realidad" en esta zona.

No obstante, ha asegurado que Ankara "vigila de cerca los acontecimientos en la región y es consciente de que Israel busca crear problemas en la isla", que se encuentra dividida desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2% de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país.

Además, ha acusado al Gobierno israelí de adoptar políticas regionales que "solo buscan crear inestabilidad y caos", como con "su agresión a Líbano, Siria e Irán", que son "una prueba de ello". "Los ataques de Netanyahu y sus redes criminales contra Siria y Líbano no solo tienen como objetivo estos dos países hermanos sino también Turquía", ha denunciado, según informaciones del diario 'Hurriyet'.

Es por ello que ha pedido a la comunidad internacional "adoptar medidas tangibles para detener al Gobierno de Israel antes de que toda la región y el mundo entero se verán sumidos en una guerra aún mayor, como pasó durante la Segunda Guerra Mundial". "Israel debe ser detenido. Este es el deber de la humanidad. No se debe permitir que la historia se repita", ha añadido.

"DICTADOR ANTISEMITA"

Por su parte, Netanyahu ha acusado a Erdogan de ser un "dictador antisemita que comete un genocidio contra los kurdos" y que "presta apoyo" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Oprime a su propio pueblo y encarcela a sus rivales políticos, así que es la última persona que debería dar lecciones de moral al Estado de Israel", ha sostenido, según un comunicado de su oficina.

"El Estado de Israel y sus Fuerzas Armadas, que son el Ejército más moral del mundo, seguirán adoptando medidas concretas contra Irán y sus aliados, que amenazan Oriente Próximo y también al mundo entero", ha zanjado.