Erdogan critica el veto de EEUU a la entrada de autoridades palestinas para acudir a la Asamblea de la ONU

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, durante una rueda de prensa (archivo). - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

Exige a Washington "revisar" su decisión, que "solo complacerá a Israel"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este martes el veto impuesto por la Administración estadounidense a la entrada de los representantes de la Autoridad Palestina, entre ellos el presidente Mahmud Abbas, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de cara a la próxima Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar a finales de septiembre.

Erdogan, que ha exigido a Estados Unidos "revisar esta decisión de forma inmediata", ha lamentado que este tipo de medidas "únicamente complacerán a Israel" en vez de frenar sus "masacres" y "actos crueles" contra la población palestina.

"La decisión de Estados Unidos de prohibir la entrada a funcionarios palestinos es incompatible con la razón de ser de la ONU. Creemos que debe revisarse de inmediato", ha aseverado en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial durante su viaje de regreso de China.

En este sentido, ha recalcado que "aunque estos altos cargos no acudan a la ONU, las voces de los oprimidos se escucharán". "Aunque guardemos silencio, la historia no lo hará. Aunque la historia guarde silencio, la verdad no lo hará", ha puntualizado.

"Lo que se espera de Estados Unidos es que ponga fin a la crueldad de Israel y no esto", ha sostenido.