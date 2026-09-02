Erdogan pide a Grecia "cambiar de rumbo" y poner fin a la "militarización de las islas del Egeo"

Archivo - El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan - PRESIDENCIA DE TURQUÍA - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha pedido este miércoles a las autoridades de Grecia "cambiar de rumbo" y poner fin a lo que ha descrito como "la militarización de las islas del Egeo", al tiempo que ha advertido de que la postura "calmada y racional" de Ankara no debe interpretarse como un signo de "debilidad".

En declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial a su regreso de Biskek, la capital de Kirguistán, donde ha asistido a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Erdogan ha afirmado que Turquía "no tiene ambiciones territoriales" pero "no permitirá que sus derechos sean violados".

"Turquía no tiene ambiciones respecto al territorio de nadie, pero no permitirá que nadie viole sus derechos", ha declarado el mandatario, que ha instado a Atenas a abandonar lo que ha considerado como un "camino equivocado" y "respetar los tratados internacionales" existentes.

"Ignorar y violar los tratados internacionales no beneficia a nadie", ha recalcado Erdogan, al tiempo que ha expresado que "quien interprete la actitud serena y racional de Turquía como debilidad comete un grave error". Así, ha asegurado que Turquía está haciendo "todo lo necesario para impulsar las relaciones greco-turcas sobre la base de la buena vecindad".

"Hemos sido la parte constructiva", ha declarado. "Sin embargo, la mayoría de las veces no hemos visto una respuesta recíproca a nuestras buenas intenciones", ha manifestado el presidente turco, que ha hecho hincapié en que las islas en cuestión debe mantener su "estatus" actual como "territorio desmilitarizado".

Las autoridades griegas, por su parte, han rechazado en numerosas ocasiones la interpretación turca de los tratados y ha argumentado que no obligan a imponer la desmilitarización generalizada de las islas del Egeo. En este sentido, han destacado la importancia de "conservar el derecho a defender su propio territorio de acuerdo con el Derecho Internacional".