Imagen de archivo de un ataque saudí contra Saná (Yemen) - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha ratificado finalmente el llamado Acuerdo de Defensa Conjunta de la Meca, el pacto de defensa mutua con Arabia Saudí y Pakistán que entró en vigor inicialmente el 7 de agosto pero estaba pendiente de la firma del mandatario.

La declaración en la Gaceta Oficial de Turquía remacha un pacto de naturaleza eminentemente defensiva y que en modo alguno, recordó en agosto el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, implica ataques por parte de tropas turcas desplegadas en el exterior.

Este mismo viernes, Fidan ha abundado en la idea de expandir el pacto a otros miembros dependiendo de cómo evolucione el conflicto en la región, marcado por la guerra de Irán, tras acudir a una reunión del Comité Estratégico Político y de Defensa (SPDC) que conforman los ministros de Exteriores y jefes de los ejércitos de los países miembros.

"Los aliados han discutido", ha apuntado el ministro desde Islamabad (Pakistán), "ciertos principios para la incorporación de nuevos miembros a la alianza".

"Continuamos fortaleciendo la capacidad institucional de nuestra alianza, creada con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad en nuestra región", ha explicado Fidan en redes sociales.

"En consonancia con nuestra visión compartida y nuestro sentido de responsabilidad, estamos decididos a seguir impulsando la consulta y la coordinación con nuestros aliados", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha aprovechado para condenar, en nombre de los participantes, los "persistentes y atroces" ataques de los hutíes de Yemen contra civiles e infraestructura civil en Arabia Saudí.

Asimismo, los presentes han reafirmado su "determinación colectiva" de continuar los esfuerzos para salvaguardar la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de Arabia Saudí de conformidad con las "disposiciones de defensa colectiva" del pacto.