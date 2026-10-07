Erdogan traslada a Putin la necesidad de garantizar la seguridad en el mar Negro tras los últimos ataques

Archivo - Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Puitn. - Vladimir Smirnov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha trasladado este miércoles por teléfono a su homólogo ruso, Vladimir Putin, la necesidad de garantizar la seguridad en el mar Negro tras los últimos ataques de esta semana, uno de los cuales afectó a un carguero turco de cereales, según denunció Ucrania.

Erdogan ha conversado con Putin sobre la "gran importancia" de garantizar la seguridad de navegación en el mar Negro, al mismo tiempo que ha vuelto a mostrar la predisposición de su país colaborar en el acercamiento entre Rusia y Ucrania.

"Turquía siempre está dispuesta a contribuir a los esfuerzos para iniciar contactos directos entre Rusia y Ucrania", ha señalado Ankara en una nota sobre la llamada, por iniciativa de Erdogan con motivo del 74 cumpleaños de Putin.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció esta semana que los ataques rusos sobre el mar Negro alcanzaron un carguero turco con cereales y alertó de la amenaza que estas acciones suponen para la seguridad alimentaria global. El martes, un buque se hundió y otro sufrió daños frente a las costas búlgaras.