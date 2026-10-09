Eritrea acusa a Etiopía de librar una "guerra de agresión" en medio de combates a 20 kilómetros de la frontera

Una iglesia en Asmara, la capital de Eritrea - Liu Fangqiang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Eritrea ha acusado este viernes a la vecina Etiopía de librar una "guerra de agresión" contra el país aprovechando el avance de las fuerzas del Gobierno etíope sobre el estado septentrional de Tigray.

Fuerzas afines al Gobierno etíope acusaron el pasado miércoles a tropas eritreas de entrar en el conflictivo estado para auxiliar a los rebeldes del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) contra el avance de los efectivos progubernamentales del Gobierno etíope, comenzando por las Fuerzas de Paz de Tigray (FPT), que acabaron finalmente haciéndose con el control de la capital del estado, Mekelle.

Las Fuerzas de Paz de Tigray llevan 72 horas persiguiendo a las fuerzas del TPLF que abandonaron Mekelle y han anunciado este viernes que los combates están ocurriendo ahora en la ciudad de Adigrat, a solo 20 kilómetros al sur de la frontera con Eritrea, tras asumir el control de la localidad de Edagahamus.

El ministro de Información eritreo y portavoz del Gobierno, Yemane Gebremeskel, ha denunciado este viernes que todo este conflicto esconde el objetivo último de Etiopía: invadir Eritrea para conseguir una salida al mar.

"Etiopía ha declarado, en esencia, una guerra de agresión contra Eritrea cuando su primer ministro, Abiy Ahmed, anunció ante el Parlamento, el 13 de octubre de 2023, que su régimen obtendría un "acceso soberano al mar, mediante negociaciones si fuera posible y por la fuerza si fuera necesario", ha denunciado el portavoz eritreo.

"Esta obsesión histérica con el mar Rojo debe entenderse también en el contexto de intenciones previas de librar una guerra de invasión contra Eritrea que no se divulgaron públicamente en su momento", ha añadido.

El portavoz eritreo acusa así al Gobierno etíope de cometer una "flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas que prohíben la amenaza o el uso de la fuerza contra la soberanía y la integridad territorial de otro Estado miembro".