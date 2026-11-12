Escocia, Irlanda del Norte e Irlanda registran falsas amenazas de bomba contra más de 1.700 escuelas

Archivo - Patrulla de la Policía de Irlanda del Norte - Liam Mcburney/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de colegios en Escocia, al menos otros 300 en Irlanda del Norte y cientos más en Irlanda --incluidos cerca de 400 en la histórica provincia de Munster, que abarca el sudoeste de la isla-- han recibido este miércoles falsas amenazas de bomba, de manera similar a los mensajes recibidos por más de 6.000 escuelas en Italia durante la jornada.

En Escocia han sido alrededor de un millar los centros educativos de múltiples territorios --incluidas la capital, Edimburgo, y Glasgow-- que han sido diana de "mensajes amenazantes" que ya han sido descritos como "bulos" por parte de las autoridades, según ha declarado un portavoz de la Policía de Escocia y recoge la televisión pública STV.

"Nuestras investigaciones han determinado que no hay nada que sugiera que representen una amenaza creíble o que exista una amenaza más amplia para el público", ha remarcado el representante policial, que ha afirmado que desde el cuerpo han considerado que "no hay necesidad de evacuar las escuelas ni de impedir que los niños asistan a clase basándose únicamente en el contenido de los correos electrónicos".

Mientras tanto, la Unidad de Delitos Cibernéticos y Fraude de la Policía de Escocia está llevando a cabo "una investigación exhaustiva para determinar el origen de los mensajes", ha anunciado el portavoz, añadiendo que los agentes están "colaborando con fuerzas del orden de todo Reino Unido e internacionales".

De igual manera han afrontado en Irlanda del Norte las amenazas recibidas por "más de 300 escuelas", según ha indicado la Policía norirlandesa en un comunicado que apunta a "correos electrónicos similares" a los registrados en Escocia.

"Según las investigaciones y la información recabada hasta la fecha, la policía considera que este correo electrónico, procedente de fuera del Reino Unido, es una farsa", ha anotado el cuerpo, que ha señalado que "las investigaciones continúan".

De igual manera, cientos de colegios en el resto de la isla de Irlanda --incluida la capital de la República, Dublín-- han recibido correos electrónicos con falsas amenazas de bomba. Buena parte de los casos se han dado en la histórica provincia de Munster --compuesta por seis condados: Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary y Waterford--, que ha sumado más de 400 mensajes de este tipo.

"La Garda Síochána (Policía irlandesa) tiene conocimiento de una comunicación genérica que se envió a varios centros educativos el miércoles 11 de noviembre", ha afirmado un portavoz del cuerpo en una declaración en la que señala que "esta amenaza no es creíble y no aconseja a ningún centro educativo que evacúe", según ha recogido el diario digital irlandés The Journal, que ha informado de que agentes del servicio de Inteligencia de la Garda están participando en la correspondiente investigación.

El Ministerio de Educación, por su parte, ha indicado que está "al tanto" de las amenazas y que mantiene contacto con las fuerzas de seguridad "a nivel superior en relación con este incidente". Haciéndose eco de la indicación de que "no es necesario evacuar", la cartera ha pedido a los centros educativos que hayan recibido el amenazante correo electrónico "que se ponga en contacto con los servicios de emergencia llamando al 999 y que siga las indicaciones de la Garda Síochána".