Eslovenia retira sanciones a Israel y veto a exportación de armas tras la llegada de Jansa

Archivo - El primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa. - Ukraine Presidency/Ukraine Presi / DPA - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Eslovenia ha derogado este jueves resoluciones que establecían medidas restrictivas contra Israel, así como el veto a la exportación y el tránsito de armas y equipo militar desde o a través de Eslovenia con destino Israel, en un giro a la política exterior del país tras la vuelta de Janez Jansa al poder.

En una decisión adoptada en uno de los primeros consejos de ministros, Eslovenia revoca la prohibición a la importación de productos israelíes procedentes de asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, y quita el título de 'persona non grata' al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

La decisión gubernamental refleja "la convicción de que Eslovenia logra sus intereses, valores y objetivos de política exterior de manera más eficaz mediante el diálogo, el compromiso diplomático y la cooperación activa, en lugar de mediante acciones que limitan y cierran las posibilidades de comunicación directa", han señalado los ministerios de Exteriores y Defensa en un comunicado recogido por la cadena eslovena N1.

De esta forma, han insistido que el Ejecutivo de Jansa quiere poner en marcha una política exterior que proteja los intereses nacionales vitales, combinando principios con eficiencia y contribuyendo a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.

En sus primeros pasos, el nuevo Gobierno esloveno da marcha atrás a medidas adoptadas por el anterior primer ministro Robert Golob, una de las principales voces en la Unión Europea contra las acciones de Israel en la Franja de Gaza y que justificó estas sanciones en las violaciones del Derecho Internacional y el Derecho Humanitario de los palestinos.