España condena la última ola de ataques rusos contra la población y la infraestructura energética de Ucrania

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno español ha manifestado una vez más este sábado su condena contra los ataques rusos contra Ucrania, esta vez contra la ola de bombardeos nocturnos que han dejado un fallecido en Kiev y al menos 27 heridos en Járkov, así como importantes daños en el suministro de calefacción de las localidades alcanzadas.

"Condeno el lanzamiento de misiles balísticos y drones rusos contra Ucrania, que han alcanzado objetivos civiles provocando muertes y ahondando la crisis energética", ha hecho saber el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares sobre los ataques de Moscú, particularmente dirigidos contra la infraestructura energética ucraniana.

Este viernes, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, denunciaba que la capital se encontraba en una situación crítica, con miles de edificios sin calefacción entre temperaturas nocturnas de -14ºC y confirmaba la puesta en marcha de "puntos calientes" para que los supervivientes se resguardaran de las inclemencias.

Albares ha denunciado que estos ataques representan "inaceptables violaciones del derecho Internacional" y que España seguirá trabajando "por una paz justa y duradera".