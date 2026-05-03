España llama a la protección de los trabajadores de la salud en el 10º aniversario de la resolución 2286

Unmédico atiende a un afgano en un centro de salud - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, ha conmemorado este domingo el 10º aniversario de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que exige la protección de los trabajadores de la salud y centros médicos en zonas internacionales de conflicto, con un llamamiento a su cumplimiento incondicional.

"España llama a la protección de la misión médica y traslada un mensaje de apoyo a médicos y sanitarios que desempeñan su labor en conflicto", ha publicado Albares en redes sociales en un momento especialmente crítico para los trabajadores sanitarios, en el punto de mira de conflictos como Gaza, Sudán o Ucrania.

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), de hecho, ha conmemorado este aniversario con una dura denuncia sobre su constante incumplimiento. "Hospitales, ambulancias y personal médico son atacados casi a diario en conflictos armados", lamenta MSF, que aprovecha para recordar la memoria de los 21 trabajadores de la organización humanitaria internacional que han muerto desde la aprobación de la resolución, el 3 de mayo de 2016.

En los últimos 10 años, los ataques contra la atención médica incluyeron bombardeos aéreos contra hospitales en Siria y Yemen, ataques con artillería contra hospitales en Ucrania y Palestina, ataques con drones contra un hospital en Birmania y ataques contra ambulancias claramente identificadas en Camerún, Haití y Líbano.

Solo en 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que causaron la muerte de 1.981 personas.