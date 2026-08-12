España y otros 25 países condenan "con la mayor firmeza" las ejecuciones de manifestantes y opositores en Irán

Archivo - Bandera de Irán - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 países, incluido España, han condenado este miércoles las ejecuciones de manifestantes y opositores por parte de las autoridades iraníes, a quienes han instado a terminar "de inmediato" con la pena capital y poner en libertad a todos los detenidos "arbitrariamente".

En un comunicado conjunto, 18 Estados miembro de la Unión Europea, además de la Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas; y las autoridades de Canadá, Albania, Australia, Islandia, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda y Reino Unido han condenado "con la mayor firmeza las ejecuciones de manifestantes que siguen produciéndose y el recurso a la pena de muerte por parte de la República Islámica de Irán".

"El recurso a la pena capital para silenciar a los disidentes, intimidar a las comunidades y castigar a quienes ejercen sus derechos fundamentales no puede justificarse bajo ningún concepto. El pueblo iraní debe ser libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica sin temor alguno", han defendido en una declaración difundida en redes sociales por el Ministerio de Exteriores de Francia.

El conjunto de 26 países ha hecho un llamamiento al "regimen iraní" para que cese "de inmediato" de castigar con la pena de muerte y ponga en libertad a las personas detenidas "arbitrariamente". En esta línea, han pedido a Teherán que "escuche la voz de su pueblo, que reclama un cambio, y a que adopte medidas concretas para garantizar el respeto de los Derechos Humanos".

El jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noel Barrot, que se ha hecho eco de la declaración conjunta, ha denunciado que "siete meses después de los crímenes masivos cometidos contra el pueblo iraní, que se levantó para reclamar justicia y dignidad, el régimen sigue derramando sangre al multiplicar las ejecuciones".

"Esta represión insoportable e inhumana debe cesar. Los responsables deben rendir cuentas. Los presos políticos deben ser liberados. El pueblo iraní debe poder decidir libremente sobre su futuro y deben respetarse sus derechos fundamentales", ha agregado.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó hace una semana del aumento de las ejecuciones en Irán, con al menos 56 personas víctimas de la pena capital, cerca de la mitad por supuestos motivos de seguridad nacional desde las primeras ejecuciones relacionadas con la ola de protestas antigubernamentales registradas en las principales ciudades del país a principios de 2026.

"Estoy alarmado por el aumento de las ejecuciones y de las condenas a muerte dictadas en Irán desde marzo, así como por el hecho de que la pena capital siga utilizándose para infundir miedo entre la población y reprimir la disidencia", señaló en un comunicado.