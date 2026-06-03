De la Espriella agradece a Trump su apoyo y promete normalizar las relaciones: "Juntos somos indestructibles"

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha agradecido este miércoles el apoyo que le ha concedido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha prometido que después de la segunda vuelta de las elecciones llegará "la plena normalización de las relaciones" entre ambos países.

"Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!", se ha expresado De la Espriella, quien se hace llamar 'El Tigre' y no ha dudado en deshacerse en elogios hacia el mandatario estadounidense.

"En usted reconozco a un líder de temple, que no se doblega ante las modas ideológicas ni ante los enemigos de la libertad. Usted ha abierto la senda para derrotar a los poderes de siempre en alianza con el pueblo", ha adulado.

De la Espriella ha afirmado que Estados Unidos y Colombia "son naciones hermanas" a las que une "la sangre de héroes" y un "destino común de defender la civilización occidental" en las Américas. "Juntos somos indestructibles", ha expresado el candidato de la ultraderecha.

"Esa unión, fortalecida por dos líderes que se respetan y que comparten los mismos valores y principios innegociables, hará más prósperos a nuestros pueblos", ha escrito en redes sociales, destacando la "plena identidad" que existe entre sus nociones de como han de aplicarse las políticas la seguridad en la región.

"El narcoterrorismo es el cáncer que carcome nuestras sociedades y lo vamos a combatir sin tregua, con mano de hierro y sin complejos", ha expresado De la Espriella, que ha enumerado otras de sus coincidencias, como la "sagrada defensa de la propiedad privada", el libre comercio, o su concepto de libertad.

"Hacemos un frente común contra el comunismo que pretende envenenar nuestras repúblicas e integraremos la Alianza del Escudo de las Américas para que la estrella de la libertad nunca se apague en este hemisferio", ha añadido, en alusión al consorcio promovido por Washington para reunir a los gobiernos conservadores de la región.